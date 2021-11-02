Galatasaray Gaziantep FK karşısında çok önemli 3 puan aldı!

Galatasaray Gazintep FK karşısında çok önemli bir maça çıktı. Hem lider Trabzonspor’la aradaki farkın açılmasını engellemek hem de Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi.

Galatasaray Gazintep FK karşısında çok önemli bir maça çıktı. Hem lider Trabzonspor’la aradaki farkın açılmasını engellemek hem de Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi.

Bunun da yolu Galatasaray’ın sezon başından beri istediği seviyede oynayamadığı set oyununu iyi oynamasından geçiyordu. Çünkü Gaziantep 5’li bir savunma hattı tercih eden ve geçiş oyunu tercih eden bir takım. Galatasaray da set oyununu ideal seviyede oynamasa da sezon başına göre kesinlikle daha iyi oynadı.

İlk yarıda gol gelmese işler Terim’in öğrencileri adına daha zor hale gelebilirdi ama sahanın o ana kadar en kötüsü olan Morutan, onu özel kılan yeteneğini kullanarak harika bir gol attı.

Morutan’ın bugün için en büyük problemi, ayağına aldığı her topun gol ya da asist olmasını istemesi. Oyununu olgunlaştırdıkça, çok elit bir seviyeye gelme potansiyeli var. Müthiş bir yeteneği ve müthiş bir sol ayağı var. Kerem Aktürkoğlu ve Morutan gibi iki oyuncusunun günbegün gelişimine tanıklık etmek bir futbolsever olarak çok keyifli bir durum. Sanıyorum Galatasaraylı taraftarlar bu duygunun bir benzerini yarım sezonluk Ozan Kabak performansını saymazsak Arda Turan’da yaşamıştı.

Galatasaray’da bir diğer parantez açılması gereken isim maçın yıldızı Marcao. Brezilyalı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayın ardından düştüğü durumdan çok ders çıkarmış gibi duruyor. Galatasaray formasının kendisi için ne ifade ettiğini çok net kafasında oturtmuş. İnanılmaz bir aidiyetle hatasız bir performans sergiliyor.

Eğer Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki çıkışını sürdürür ve çeyrek final seviyesinde bir başarı yakalayabilirse, onu sezon sonu takımda tutmak oldukça zor olacak Galatasaray açısından.

Galatasaray çok kritik bir haftada 3 puanı aldı. Avrupa Ligi’ndeki kritik Lokomotiv Moskova maçı öncesinde çok efor sarf ederek çok yorulmadı. Galatasaray’ın devre arasına kadar şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre daha avantajlı bir fikstür var. Sarı kırmızılıların bu fikstürde bir galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışında farkı kapayabilir.

Kaynak: Web Özel