Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz Gs Antep bedava canlı maç izle. Spor Toto Süper Lig’de Pazar gününün kapanış maçında Galatasaray evinde, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Beın Sports kanalından ekranlara gelecek.

Galatasaray 3 Maç Sonra Kaybetti

Galatasaray’ın 3 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sona erdi. Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanına konuk olan Sarı Kırmızılılar, sahadan 2-1’lik mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın sonlarına doğru Mostafa Mohamed’in penaltı kaçırdığını belirtelim. Süper Lig’de 3 maç aradan sonra mağlup olan Fatih Terim’in öğrencileri, lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düştü. Bu hafta iç sahada Gaziantep FK’yı konuk edecek Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet. Maç öncesinde Galatasaray’da Sacha Boey ve Arda Turan’ın sakatlıkları bulunuyor.

Gaziantep FK Deplasmanda Kazanamıyor

Gaziantep FK sezonun formsuz takımlarından biri, geçtiğimiz hafta iç sahada Giresunspor’u konuk eden Erol Bulut’un öğrencileri sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alabilen Gaziantep FK, topladığı 12 puan ile 12.sırada yer alıyor. Erol Bulut ve ekibinin bu sezon Süper Lig’de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyet alamadığını belirtelim. Bu hafta Galatasaray’a konuk olacak Gaziantep FK’da Pawel Olkowski sakat, Hamza Mendyl ise cezalı.

İddaa Tahmini

Galatasaray maçın net favorisi. İç sahada konuk edecekleri Gaziantep FK’yı mağlup ederler ve derbi mağlubiyetini unuttururlar.