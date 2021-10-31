Galatasaray fırsat tepmedi, Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı takım Beşiktaş derbisinin ardından rakibini yenerek yenGalatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta Beşiktaş derbisinden eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep FK’yı affetmedi. Galatasaray; 45+3’te Morutan ve 73’te Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle Kırmızı-Siyahlılar’ı devirdi. Cim Bom ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada çok değerli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig ‘de 11. hafta maçında Galatasaray -Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar yaralarını sarmak için Gaziantep FK karşısına çıktı. Cim Bom’un planları tuttu, 45+3’te Morutan attı, ilk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı. 73’te Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkarttı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Aslan sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3 puanı kapan Cim Bom puanını 20 yaptı. 12 puanda kalan Erol Bulut’un ekibinin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarının uzatma dakikalarında, 45+3’te Morutan’ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 20 puana yükseldi ve sıralamada haftayı mağlubiyetle kapatan ezeli rakiplerinden 19 puanlı Fenerbahçe’nin üzerine çıktı, Beşiktaş’ın ise averajla arkasına yerleşti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak, Gaziantep FK ise Kasımpaşa’yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1′ Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun ilk düdüğüyle karşılaşmaya Galatasaray başladı.

12′ Galatasaray’da Kerem’in ceza sahası içinden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

26′ Gaziantep FK’de Maxim, düdükten sonra topa vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

42′ Galatasaray’da Halil’in ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top üst direğin dibinden auta çıktı.

45′ Gaziantep FK’de Dicko’nun ceza sahası içinden çektiği şutta Muslera topu rahat bir şekilde kontrol etti.

45+3′ Galatasaray’da Morutan, ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla muhteşem bir plase şutla topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

*** İkinci yarıya başlarken Galatasaray’da Feghouli, Barış Alper’in yerine oyuna dahil oldu.

46′ Karşılaşmanın ikinci yarısına Gaziantep FK başladı.

63′ Galatasaray’da savunma arka atılan pasa hareketlenen Feghouli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş yaptı, savunmadan seken topu Günay kontrol etti.

66′ Gaziantep FK’de Muhammet’in ceza sahasındaki Dicko’ya indirdiği topta, Dicko Muslera’yla karşı karşıya durumda topa kötü bir şekilde vurdu, Uruguaylı kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.

69′ Galatasaray’da Feghouli’nin savunma arasına attığı pasa Kerem hareketlendi ancak Günay, tehlikeyi erken sezerek kalesini terketti ve topu uzaklaştırdı.

73′ Galatasaray’da Feghouli’nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Kerem, topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

74′ Galatasaray’da Halil ve Morutan oyundan çıktı, Emre Kılınç ve Taylan oyuna dahil oldu.

76′ Galatasaray’da Nelsson, Dicko’ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

82′ Galatasaray’da Kerem yerini Mohamed’e bıraktı.

87′ Galatasaray’da Van Aanholt yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

Karşılaşma sona erdi, Galatasaray 2-0’la hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Kaynak: Haber Global