Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Fatih Terim ve transfer açıklaması

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adam Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek kulüp çalışanlarına veda etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Burak Elmas, Nef Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

– Burak Elmas ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

– “Asla izin vermem”

“Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray’ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.”

– Fatih Terim için ne söyledi?

“Ayrılık olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray’a yakışır bir şekilde oldu. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray’ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.”

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

– Domenec Torrent ile görüşme oldu mu?

“Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde. birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli. Zor kararları almak üzere buradayım. Galatasaray için doğru bildiğim kararları üzülürek de olsa almak zorundayım. Sorumluluk bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu kararları anlık almıyorum.”

– Galatasaray Fatih Terim’e tazminat ödeyecek mi?

“Hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray’a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi.”

– Fatih Terim ‘seçim vaadi’ miydi?

“Fatih Terim’i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim’e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez.

Fatih Terim’in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu’nda da gelip, konuşabilir, yorumlayabilir. Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil. Birçok sebep söylenebilir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray’a hiçbir faydası yok.”

– Domenec Torrent için en net ifade

“Hocamızın, Domenec Torrent görüşmesiyle ilgili bilgisi yok ama bana böyle bir ismin geldiğini söyledim. Torrent ile Fatih Terim’in yardımcılığı için görüştük fakat durum değişince teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent ile ben görüştüm. Yanımda da yetkin arkadaşlarımın katılmasını istedim. Bu görüşmede de çok detay konuştuk. Şu anda teknik detaya girmem çok doğru olmaz.”

– Torrent’in yardımcısı kim olacak?

“Hocamızın birlikte çalıştığı isimlerden Galatasaray’da uzun vadeli çalışmış isimler var. Bazıları istifa ettiler. Bazılarıyla karşılıklı olarak bu hafta görüşeceğiz. Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız.”

– Galatasaray seçime gidecek mi?

“Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Buraya Galatasaray üyelerinin tercihiyle geldik. Tüzüğümüz bellidir. Endişe duymadan, ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray’a zarar vermeden doğruyu bulmak. bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok.”

– Transfer için ne söyledi?

“Galatasaray’ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Mali disiplin uygulamak zorundayız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız. İhtiyaç doğrultusunda alternatif oyuncularla görüşüyoruz ama içinde bulunduğumuz ekonomik yükümlülükler sebebiyle keyfi davranma durumumuz yoktur. Oyuncularımızla ilgili Galatasaray’ın menfaatlerine olan ciddi bir teklif yok şu an. Transfer de yeni başladı. Birkaç kiralama teklifi var.”