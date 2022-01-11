Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek kulüp çalışanlarıyla veda etti. Burak Elmas’tan ilk açıklama! Fatih Terim’e tazminat ödenecek mi? Domenec Torrent ile görüşme oldu mu?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim’in ayrılığı sonrası ilk kez konuştu. Elmas, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını söyledi. Alınan kararlarda sorumluluğu üstlenen başkan Burak Elmas, Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Burak Elmas, Nef Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor.

– Burak Elmas ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

– “Asla izin vermem”

“Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray’ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.”

– Fatih Terim için ne söyledi?

“Ayrılık olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray’a yakışır bir şekilde oldu. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray’ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.”

– Domenec Torrent ile görüşme oldu mu?

“Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde. birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli. Zor kararları almak üzere buradayım. Galatasaray için doğru bildiğim kararları üzülürek de olsa almak zorundayım. Sorumluluk bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu kararları anlık almıyorum.”

– Galatasaray Fatih Terim’e tazminat ödeyecek mi?

“Hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray’a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi.”

– Fatih Terim ‘seçim vaadi’ miydi?

“Fatih Terim’i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim’e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez.

Fatih Terim’in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu’nda da gelip, konuşabilir, yorumlayabilir. Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil. Birçok sebep söylenebilir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray’a hiçbir faydası yok.”