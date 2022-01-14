Galaatasaray’da Sneijder sürprizi

1Galatasaray’da büyük bir değişim yaşanıyor. Kulüp efsanesi Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi. 2Ajansspor’un haberine göre; taraftarlar bu hamle sonrası ikiye bölünürken, tercihten memnun olmayanlar da var. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu değişimin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor. Galatasaraylı yetkililer hem teknik heyeti güçlendirmek hem de Domenec Torrent’in üzerindeki baskıyı azaltmak için geçmişte Galatasaray forması giymiş, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde büyük yeri olan bir yardımcı hoca getirmeyi hedefliyor. 3Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Wesley Sneijder oldu. Ancak ilk temaslarda şu an için bir sonuç alınamadı. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 4İsmi geçen yardımcı adaylarından yorumculuk yapan Ayhan Akman’a henüz bir teklif götürülmedi. Gündeme gelen bir başka isim ise Sabri Sarıoğlu. Cimbom’un eski kaptanı eğer göreve getirilirse, antrenör olarak ilk tecrübesini yaşayacak. 5Galatasaray’da Gedson Fernandes defteri kapanmış değil. Benfica Kulübü ile kiralama konusunda anlaşma sağlanırken, başkan görüşmeleri bizzat kendisi sürdürüyor. Cimbom, hareket alanı sağladıktan sonra Gedson’u resmiyete dökmeyi planlıyor. 6Gedson Fernandes’in yanı sıra ayrıca bir kaleci, bir santrfor, bir 6 numara transferleri de gündemde. Öte yandan Luyindama ayrılığı yaşanırsa bir de stoper takviyesi yapılacak.