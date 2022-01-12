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Futbolcularla tanışan İsmail Kartal umutlu konuştu

Fenerbahçe 12 Ocak 2022 0 Comment

Fenerbahçe’de sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirildiği açıklanan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmana çıktı. İzlenimlerini paylaşan Kartal, “Her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal, Luiz Gustavo ve Mesut Özil’in toplantıdaki sözleri yer aldı.

Fenerbahçe’nin açıklama metni şu şekilde:

“Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, takımın başında çıktığı ilk antrenman öncesi Can Bartu Tesislerimizde oyuncularımızla tanışma toplantısı yaptı.

“11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım”

Öncelikle kendi kariyerinden bahseden İsmail Kartal, “11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım. Türk futbol tarihinin en büyük şampiyonluklarını kazandık. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birkaç tanesiyle çalışmak bana nasip oldu. Son 7-8 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. 2014-15 yılında da bu takımın teknik direktörü bendim. Takım otobüsünün kurşunladığı sene. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hayatım bu şehirde, bu kulübün içinde geçti” dedi.

“Her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var”

Takımımızın içinde bulunduğu duruma değinen ve neler yapmaları gerektiğini anlatan Kartal, “Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Ama burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Ben bunu biliyorum ve görebiliyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben futbolun basit oynanması taraftarı olan bir teknik adamım. Basit futbol mantalitesini oynamaya, oynattırmaya çalışan bir teknik direktörüm. Bunu da antrenmanlarda göreceksiniz, bunu hissedeceksiniz. Bu benim işim. Sonuçta izlediğim maçlarda eksik olan bazı şeyler var. Ben futbolcularıyla iyi diyalog kuran, güven ilişkisine dayalı adımlar atan bir teknik adamım. Beni tanıdıkça nasıl bir insan olduğumu da anlayacaksınız. Kapımız herkese açık. Oynayan oynamayan, herkes benimle istediği zaman görüşebilir. Arkadaş gibi, bir büyük gibi, antrenör ve teknik direktör olarak da. Bir şeyleri doğru yapmak için, başarmak için önce birbirinize saygılı olacaksınız, sonra birbirimize saygılı olacağız. Ve devamında birbirimiz inanarak, güvenerek, severek çok çalışmalıyız. Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi her maç rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliğimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.

Ardından takımımız adına söz alan takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, “Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız.” ifadelerini kullanırken, Luiz Gustavo da “Hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak ve sizin ne istediğinizi anlamak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz” dedi.”

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