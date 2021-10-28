Futbola 25 dakikalık devre arası mı geliyor?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nda (IFAB) gündeme getirilen “Futbolda devre araları 25 dakika olsun” önerisi, oyuncu sağlığı üzerinde olumsuz etki bırakacağı endişesi nedeniyle beğenilmedi.

Dün yapılan toplantıda futbolda yapılması planlanan tüm değişiklik önerileri masaya yatırılmıştı.

Bunlardan biri 5 oyuncu değişikliğinin kalıcı hale getirilmesiydi. Bu konuda bütün uzmanlar aynı görüşteyken diğer öneri olan 25 dakikalık devre arası planı ise beklenen ilgiyi görmedi.

IFAB’da bu öneri yapılırken 25 dakikalık aralarda tıpkı Super Bowl’da olduğu gibi sahada gösteriler yapılmasını böylece yeni gelir kaynakları elde edilmesini umuyordu.

Ancak 25 dakikalık hareketsizlik süresinin futbolcuların sağlığını tehdit edeceği belirtildi ve öneri ilgi görmedi.

Bu görüşü CONMEBOL destekliyordu. Amaç Libertadores Kupası’nda devre aralarını bir şenliğe dönüştürmekti. Ancak IFAB bunu uygun bulmadı. CONMEBOl ise 25 dakika ara olmasının futbolcuların fizik gücünü artıracağı düşüncesinde.