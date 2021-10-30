Frankfurt Leipzig maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz link. Almanya Bundesliga‘da 10. hafta heyecanı yaşanırken, 30 Ekim Cumartesi günü Frankfurt evinde Leipzig‘i ağırlayacak. Türkiye saati ile 19:30’da başlama düdüğü çalınacak karşılaşmayı futbol severler beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen izleyebilir.

Frankfurt ‘da Kabus Devam Ediyor

Milli ara öncesi konuk olduğu Bayern Münih deplasmanında 1-0 geriden gelerek, 2-1’lik galibiyete imza atan Frankfurt, Almanya Bundesliga sahnesinde ilk 9 hafta sonunda ilk galibiyetini alarak umutlanırken, Milli ara dönüşü kötü gidişatına tam gaz devam etti. Hertha Berlin’e iç sahada 2-1 kaybeden Oliver Glasner’in öğrencileri, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bochum deplasmanından ise 2-0’lık yenilgiyle döndü. 9 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puan toplayan Frankfurt, kolay maç kaybetmese de, üst üste puan kayıplarıyla küme düşme potasının hemen üzerinde yer aldı. Ev sahibi haftaya 15. sırada çıkacak. Frankfurt takımında Barkok ve Lenz sakat.

Leipzig 5 Maçtır Kaybetmiyor

Almanya Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde sezona kötü bir başlangıç yapan Leipzig, yeni hocası Jesse Marsch yönetiminde kötü Bundesliga performansına son vermeyi başarırken, Şampiyonlar Ligi’nde ise düşüşünü sürdürdü. Ligde son 5 haftayı 3 galibiyet, 2 beraberlikle noktalayan Leipzig, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Fürth’ü 4-1 mağlup ederek, puanını 14’e yükseltti ve geçte olsa ilk 6 içerisine girmeyi başardı. Zirve yarışından ise hala uzakta yer alan Leipzig’in, galibiyetlerine devam etmesi gerekli. Leipzig cephesinde Halstenberg, Klostermann ve Saracchi’nin sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Son 5 haftadan namağlup çıkmayı başaran Leipzig, tekrar üst sıra savaşına dahil oldu. Formsuz Frankfurt deplasmanına konuk olacak olan Leipzig’in, deplasmandan 3 puanla çıkacağını düşünüyorum.