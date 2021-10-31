Formula 1 Tarihinin Böyle Bir Sezon Görmedi

Formula 1’in efsane takımlarından Ferrari’nin pilotu Carlos Sainz yeni sezon hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. İspanyol pilot, bu sezonun takımlar ve pilotlar açısından Formula 1 tarihinin en zor sezonu olduğunu söyledi. Formula 1’de bu sezon güncellenen takvim, yeni getirilen kurallar takımları ve pilotları oldukça zorluyor.

Formula 1, 23 yarışın yer aldığı 2022 takvimini geçtiğimiz haftalarda resmen açıkladı. Yeni takvimde, Avrupa dışında çok sayıda mücadelenin olması planlanıyor.

Bu durum sürücülerin ve takımların, uzun uçak yolculukları yapması gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca 23 yarışın tamamı, sekiz aylık bir süreçte gerçekleşecek.

Gelecek yıl kurallar değişeceği için sezon öncesinde daha fazla test günü de olacak. Tüm bunlar araç mekanikleri ve takım çalışanları kadar sürücüleri de etkileyecek.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu yoğunluğun gelecek yıl herkesi zorlayacağına dikkat çekti. Sainz, 2022’nin Formula 1 tarihinin en zorlu sezonu olacağını iddia etti.

Pilotların yeni kurallara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan İspanyol sürücü, “enerjimiz yüksek olmalı” ifadesini kullandı.

Gelecek yıl arka arkaya yarışların olacağını belirten 27 yaşındaki pilot, “uzun mesafeli uçak yolculukları yapmamız gerekecek” dedi.

Devam eden sezonla ilgili de konuşan Carlos Sainz, olabildiğince zinde kalmaya çalışacağını vurguladı.

COVID-19 nedeniyle Amerika-Meksika yarışlarının arka arkaya yapılmamasını ‘üzücü’ bulan Sainz, Brezilya’dan Katar’a geçmenin de çok yorucu olduğuna dikkat çekti.

Formula 1 yönetiminden, yarış takvimi konusunda biraz daha titiz davranmasını isteyen İspanyol pilot, “umarım gelecek yıl biraz daha iyi olur” ifadesini kullandı.