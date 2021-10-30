Fiorentina Spezia maçı canlı izle S Sport Plus Şifresiz

30 Ekim 2021 trfutbol Spor, Spor Ekranı 0

S Sport Plus ekranlarından 31 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 17:00’de naklen yayınlanacak olan İtalya Serie A Ligi’nin 11. hafta mücadelesinde, Fiorentina‘nın rakibi Spezia. Fiorentina Spezia maçı canlı izle S Sport Plus Şifresiz

Fiorentina Savunması Güven Vermedi

Lazio deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönen Fiorentina, son 4 haftada 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı savunmada verilen açıklar mağlubiyetin sinyallerini verirken, ev sahibi devre arasına 0-0’lık beraberlikle girmeyi başardı. İkinci yarıda da savunmanın performansı değişmeyince, 52. dakikada Pedro’nun golü Fiorentina’ya mağlubiyeti getirdi. 10 haftadan 5 galibiyetle 15 puan toplayabilen Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, 10 haftanın 9’unda kalesini gole kapatamadı. Savunma zafiyetlerine çözüm bulamayan Fiorentina, ilk 8 içerisine girmeyi başarsa da, son haftalarda düşüşe geçti. Fiorentina cephesinde Gonzalez, Dragowski ve Pulgar’ın sakatlığı bulunuyor.

Spezia Galibiyetten Uzak

Konuk ekip Spezia ise İtalya Serie A Ligi’nde 10. hafta geride kalırken, sadece 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayabildi ve zayıf halkalar arasında yer aldı. Düşme potasından sadece 1 puan uzaklıkta bulunan Thiago Motta’nın öğrencileri, son 2 haftadan sadece 1 puan çıkarabildi. Deplasmanda alınan 2-1’lik Sampdoria mağlubiyetinin ardından, evinde Genoa’yı konuk eden Spezia, düşme hattındaki rakibine son dakika golüyle 2 puan kaptırdı ve 90 dakikalık performans Spezia cephesinde güven vermemeye devam etti. Spezia takımında Agudelo, Bourabia, Sher ve Sena sakat.

İddaa Tahmini

Son 4 haftada yaşadığı düşüşe rağmen, İtalya Serie A Ligi’nin üst sıralarında yer almayı başaran Fiorentina, düşme potasının hemen üzerinde yer alan ve maç kazanmakta zorlanan Spezia karşısında, iç saha avantajını değerlendirerek kazanacaktır.

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