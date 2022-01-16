Filede derbi: Vakıfbank – Eczacıbaşı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında yarın VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit derbisi oynanacak.
Sultanlar Ligi’nde averajla 2. sırada bulunan Eczacıbaşı, 3. sırada bulunan Vakıfbank’a konuk oluyor.
Vafıkbank – Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VakıfBank Spor Sarayı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayımlanacak.
İki takım, bu sezon ligde oynadıkları 14’er maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-2 kazanmıştı.