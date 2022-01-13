Fiat EGEA sıfır fiyatı ne kadar? 2022 ÖTV Güncellemesi İndirimli Fiat araba fiyatları listesi

ÖTV güncellemesi sonrası indirim yapılan Fiat modelleri 2022 fiyat listesi. Fiat, ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyat listesini güncelledi. Beklendiği gibi bazı versiyonlara %5 ila %11 arasında indirim yapıldı. İşte ÖTV indirimi sonrası Fiat modellerinin fiyatları:
Otomobil modellerine yönelik ÖTV güncellemesi fiyat listelerine indirim yansımaya başladı. Ancak yapılan düzenleme gereği az sayıda model bu durumdan etkileniyor. Fiat da 2022 ÖTV düzenlemesinin ardından yeni fiyat listesini yayınladı.
ÖTV indiriminin yansıdığı Fiat modellerini bu haberimizde sizler için listeledik. Tabloda 2021 ve 2022 model yılı versiyonların fiyatlarını ayrı ayrı görebilirsiniz. Tabloda sadece indirim yapılan modellere ve versiyonlara yer verilmiştir. Model/versiyon tabloda yoksa indirim kapsamına girmiyor demektir.
2021 model Fiat Egea Sedan’ın giriş seviyesinde değişiklik yok. Ancak Easy paket 1.3 M.jet motorlu Egea Sedan’ın fiyatı 370.400 TL seviyesinden 329.400 TL’ye gerilemiş. Aynı donanım seviyesinde 1.6 M.jet motorlu versiyonun fiyatı da 394.500 TL’den 372.700 TL’ye düşmüş. İşte ÖTV güncellemesinin ardından Fiat 2022 Ocak fiyat listesi:
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Egea Sedan fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|Easy 1.3 M.jet 95 HP (2021)
|370.400 TL
|329.400 TL
|%11
|Easy 1.6 M.jet 130 HP (2021)
|394.500 TL
|372.700 TL
|%5,5
|Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|372.400 TL
|331.200 TL
|%11
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)
|382.400 TL
|361.200 TL
|%5,5
|Urban 1.6 M.jet 130 HP (2021)
|418.500 TL
|395.400 TL
|%5,5
|Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)
|344.500 TL
|306.500 TL
|%11
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|396.400 TL
|374.400 TL
|%5,5
|Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|406.400 TL
|383.900 TL
|%5,5
|Easy 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|373.900 TL
|353.200 TL
|%5,5
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|387.900 TL
|366.500 TL
|%5,5
|Urban 1.6 M.jet 130 HP (2022)
|423.900 TL
|400.500 TL
|%5,5
|Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022)
|346.900 TL
|308.600 TL
|%11
|Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|411.900 TL
|389.100 TL
|%5,5
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Egea Cross fiyatları
|Versiyom
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|Street 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|378.400 TL
|357.400 TL
|%5,5
|Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|389.400 TL
|367.800 TL
|%5,5
|Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|390.400 TL
|368.800 TL
|%5,5
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)
|401.400 TL
|379.200 TL
|%5,5
|Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)
|372.500 TL
|331.400 TL
|%11
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|414.400 TL
|391.400 TL
|%5,5
|Street 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|392.900 TL
|371.200 TL
|%5,5
|Urban 1.4 Fire 95 HP (2022)
|350.900 TL
|312.200 TL
|%11
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|406.900 TL
|384.400 TL
|%5,5
|Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022)
|374.900 TL
|354.200 TL
|%5,5
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022)
|419.900 TL
|396.700 TL
|%5,5
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Egea Cross Wagon fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki fiyat
|Değişim
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022)
|419.900 TL
|396.700 TL
|%5,5
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Egea Hatchback fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|381.400 TL
|360.300 TL
|%5,5
|Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|382.400 TL
|361.200 TL
|%5,5
|Urban 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|393.400 TL
|371.600 TL
|%5,5
|Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)
|364.500 TL
|324.300 TL
|%11
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|406.400 TL
|383.900 TL
|%5,5
|Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|417.400 TL
|394.300 TL
|%5,5
|Street 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|384.900 TL
|363.600 TL
|%5,5
|Urban 1.4 Fire 95 HP (2022)
|342.900 TL
|305.100 TL
|%11
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)
|398.900 TL
|376.800 TL
|%5,5
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Egea Station Wagon fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)
|389.400 TL
|367.800 TL
|%5,5
|Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|390.400 TL
|368.800 TL
|%5,5
|Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)
|401.400 TL
|379.200 TL
|%5,5
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)
|414.400 TL
|391.400 TL
|%5,5
|Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2021)
|425.400 TL
|401.800 TL
|%5,5
|Street 1.3 M.Jet 95 HP (2022)
|392.800 TL
|371.200 TL
|%5,5
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat 500 fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP (2021)
|360.400 TL
|320.500 TL
|%11
ÖTV güncellemesinin ardından 2022 Ocak Fiat Panda fiyatları
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Sonraki Fiyat
|Değişim
|Urban 1.0 Hybrid 70 HP (2021)
|327.400 TL
|291.200 TL
|%11
|Cross 1.0 Hybrid 70 HP (2021)
|340.400 TL
|302.800 TL
|%11
|Cross 4×4 0.9 85 HP (2021)
|389.400 TL
|367.800 TL
|%5,5
|Cross Plus 4×4 0.9 85 HP (2021)
|400.400 TL
|378.200 TL
|%5,5