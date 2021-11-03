Fenerbahçe’nin olimpik branşlarına yeni sponsor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe ile Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş arasında yeni bir iş birliğine imza atıldı. Tüpraş bu yeni adımla, ülkemizin gençlerini sporla buluşturan, bir asrı aşkın süredir yetiştirdiği sporcular ve yaptığı yatırımlarla Türk sporunun lokomotifi olan Kulübümüzün olimpik branşlarının sponsoru oldu.” ifadeleri kullanıldı.

“Fenerbahçe Spor Kulübü milli sporcuların yanında olacak”

Anlaşma bir olimpik dönemi kapsıyor.

“Kulübümüz ve Tüpraş’ın, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda imza attığı bu iş birliği, ülkemizin spor alanındaki sürdürülebilir gelişimini desteklemek, sporda eşitlik, kapsayıcılık odağıyla kadın ve erkek milli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçiriliyor. Fenerbahçe’mizin olimpik şubeleri ve Türk sporunun yarını için tarihi önem arz eden bu sponsorluk anlaşması çerçevesinde Tüpraş bir olimpik dönemi kapsayacak şekilde, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe Spor Kulübü kürek, boks, masa tenisi, yüzme ve atletizm şubelerinde gençlerin ve milli sporcuların yanında olacak.”

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu @tupras, Türk sporunun kalbine sponsor oluyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Tüpraş, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için güçlerini birleştiriyor.

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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 3, 2021



