Süper Lig’de bu yıl tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, sezona oldukça iyi başladı. 8 maçının 6’sını kazanan Fenerbahçe, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlikle toplamda 19 puan toplayarak milli araya giden Fenerbahçe’nin dikkat çeken genç yıldızına İngiliz bir talip çıktı.

Bu sezon yaz transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe artık şampiyonluk özlemini sona erdirmekte kararlı. Sisteminden futbolcularına bir çok değişiklik yaşayan Fenerbahçe, 8 hafta sonunda Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bu başarısıyla dikkat çeken Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki file bekçisine sürpriz bir talip çıktı.

Altay Bir Çok Kulübün Radarında

Fenerbahçe’nin 2019 yılında sadece 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle reklerine bağladığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fenerbahçe kalesinde yaptığı başarılı kurtarışlarla Türkiye’nin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Altay, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de radarına girdi. Son iddialarına göre Altay Bayındır’a İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden birinden de teklif geldi.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte liderlik koltuğunda oturuyor. 8 Maçın 6’sında sahadan galibiyetle ayrılan sarı lacivertlilerin başarısının arkasında Altay Bayındır’ın katkısı büyük. İlk 3 maçta kalesini gole kapatan Altay Bayındır, geri kalan maçlarda da oldukça kritik kurtarışlara imza attı. Bu performansıyla dikkat çeken Altay’a önemli bir talip çıktı.

Bir kaç gün önce spor basınında geniş yer bulan Newcastle United’ın Araplara satılmasına onay çıkmıştı. Bu satışın ardından transfer bombalarının üst üste gelmesi bekleniyordu. Newcastle’ın talip olduğu oyunculardan biri de Altay Bayındır oldu. 23 yaşındaki genç file bekçisi için Newcastle, Fenerbahçe’nin 17 milyon euro gibi geri çevrilemeyecek bir teklifle çalması bekleniyor.