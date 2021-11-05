Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp’i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıda attığı gollerle galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha fileleri havalandıran isimler oldu.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini elde eden temsilcimiz, puanını 5’e çıkardı. Fenerbahçe, haftayı Olympiakos’un 1 puan gerisinde, 3. sırada tamamladı. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Antwerp ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos’a konuk olacak.

Fenerbahçe’den Belçika’da gövde gösterisi: 0-3

Antwerp; Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey ilk 11’iyle sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise Berke Özer, Tisserand, Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Meyer, Berisha 11’ine şans verdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan, muhteşem bir golle skoru 1-0’a getirdi.

Sarı-lacivertliler 17. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Berisha’nın pasında kaleciyle karı karşıya kalan Meyer, ağları havalandırdı.

29. dakikada Fenerbahçe sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. İrfan Can ile yaptığı harika paslaşmaların ardından ceza sahasına giren Mert Hakan, arka direkteki Berisha’yı gördü. Berisha çok şık bir vole vuruşuyla skoru 3-0’a taşıdı.

Rakibi karşısında baskısını hiç düşürmeyen Fenerbahçe, 32. dakikada bir kez daha gole yaklaştı ancak Ferdi’nin şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe’de Rossi, 65. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bu pozisyonda top direkten döndü.

Rossi, 80. dakikada bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uruguaylı futbolcu istediği gibi vuramadı ve kaleci Buetez topu kontrol etti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı.