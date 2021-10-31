Fenerbahçe’de Pereira’nın inadı pahalıya patlıyor!

Fenerbahçe girdiği ‘Türbülanstan’ çıkamıyor. Bu gidişle de çıkacak gibi değil. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Vitor Pereira’nın yanlışlarında ısrarı sonrasında işler daha çok sarpa sarmaya başladı. Hadi Trabzonspor maçında hakem hatası vardı.

Peki Alanya ve Konya maçlarında hata kimin? Ligin en diri üç takımıyla yaptığın üç maçta üç mağlubiyet almışsın. O zaman aynaya bakıp kendini sorgulaman da gerekir. Vitor Pereira yanlışlarında ısrar ediyor, inatlaşıyor. Hocayı doğru yaptığı zaman çok övdük ama artık yanlış bir yolda. Takımla arasındaki bağ kopuyor. Asıl tehlike de bu.

Konya’nın Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettiğini gördük. Senin sisteminin hataları ortadayken rakipleri korkutamıyorsan, rakipler seni çözmüşse sen de ona göre çözüm üretmek zorundasın. Evet üçlü savunma ısrarı son 11 maçta üst üste gol yiyen bir Fenerbahçe yarattı.

Konya maçında iki duran toptan gelen iki gol. Tamam Soner’in attığı gol sezonun golü olacak nitelikte ona yapacak bir şey yok ama Abdülkerim’in kafasında arka direğe yapılan ortada yapılan hata kabul edilebilir gibi değil.

Yetenekli oyuncu farkını İrfan’la gördük. Sen ne yapıyorsun iki aynı özellikteki adam formsuz Rossi ve Pelkas’la başlıyorsun oyuna. Sonra dakika 41’de üç değişiklik birden yapıyorsun. Yani bu değişiklik bile ‘Ben yanlış yaptım’ demek. İrfan sana ileride top tutar, nefes aldırır, kalite katar, tehdit oluşturur. Zaten İrfan kalitesini ve farkını da gösterdi. Ama senin oyun sisteminde ileri geri sürekli koşan adamlar lazım. Senin bu sisteminde yıldızlar oynayamaz. O zaman sen yıldızlara göre vaziyet alacaksın. Almazsan, arka arkaya yenilgiler alırsın.

Hep yazıyoruz Serdar Dursun Fenerbahçe’nin golcüsü değil. İlk yarının sonunda ve ikinci yarıda kaçırdıklarını görünce yapacak bir şey yok. Golcün Serdar Dursun’sa kaderine razı geleceksin. 20 gol atar denen Berisha nerede peki? Her sene aynı nakarat. Bırakın 20-25 golü boş kaleye gol atacak golcüsü yok Fenerbahçe’nin. Meyer ve Crespo’yu saymıyorum bile. Fenerbahçe futbol aklının müthiş transferleri nerede?

Sürekli oynayan Gustavo da dayanamadı ve sakatlandı. Takımın diğer vazgeçilmezleri Valencia ve Altay da yenilgi kadar ağır kayıplar oldu.

Yönetim de Pereira gibi yıllardır aynı hataları yapıyor aynı inatlaşmalarla kulübü yönetiyor. Aynı yanlış transfer politikaları aynı kararlar aynı söylemler. Ligin daha çok başı. Bu takımın bu yapıyla şampiyon olabileceğine inanan varsa Pereira ile devam etsinler. Yoksa… Vakit kaybetmeye de gerek yok.

Kaynak: Web Özel