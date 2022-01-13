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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Fenerbahçe 13 Ocak 2022 0 Comment

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın bugün yapılan antrenmanın ardından sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş’tan kötü haber geldi. Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımda bugün yapılan antrenmanın ardından Mert Hakan Yandaş’ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Son 3 karşılaşmada ilk 11’de sahaya ilk 11’de çıkan Mert Hakan, Yeni Malatyaspor maçında ise 1 asist yaptı.

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