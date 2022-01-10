Fenerbahçe’de kötü gidiş sürüyor

Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor Maç Sonucu. Süper Lig’de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi İstanbul’da 2-1’le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor‘u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin golü 29. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

Ev sahibi Fenerbahçe maça Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Szalai, Novak, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Pelkas, Valencia 11’i ile başladı.

Adana Demirspor ise maça Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Assombalonga 11’i ile çıktı.

27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağdan İrfan Can Kahveci’nn ortasında penaltı noktasında topa yükselen Valencia, Svensson tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından Göhkan İnler’in sol ayağıyla sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Belhanda, Adana Demirspor’u öne geçirdi. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Kaan Kanak, arka direğe doğru müthiş bir orta kesti. O bölgede Szalai’nin yanından topa dokunan Belhanda, kaleci Berke’nin altından topu ağlara yolladı: 1-2.

Fenerbahçe taraftarı, Adana Demirspor’un öne geçmesinden sonra protestoya başladı. Tribünlerden bir süre ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi. Fenerbahçe tribünleri, daha önce de yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulunmuştu.

Karşılaşma, Adana Demirspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Fenerbahçe, 5. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 33 yaparak 4. sıraya çıktı.