Fenerbahçe’de Joachim Löw projesinin detayları

Fenerbahçe’de yeni bir futbol yapılanması için Joachim Löw ile görüşmeler sürüyor. Alman teknik adamla Türkiye’de daha önce uygulanmamış bir proje üzerinde duruluyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör konusundaki yoğun mesai devam ediyor. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile görüşmek üzere Almanya’ya gitti ve görüşmelerine resmen başladı.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, ikili görüşmelerde esas olarak futbol takımı için uygulanacak plan ve projeler üzerinde duruluyor.

– Löw’ün planladığı Premier Lig modeli nedir?

Löw, Almanya’daki oturmuş planlarını kulüp takımına da taşımayı düşünüyor. Bu nedenle maddi konulardan daha çok idari ve teknik konular üzerinde duruluyor. Burada da İngiltere’dekine benzer ‘menajer-antrenör’ sistemi öne çıkıyor.

Bir dönem Manchester United’da Alex Ferguson, Arsenal’de Arsene Wenger başta olmak üzere Premier Lig kulüplerindeki yapı ele alınıyor. Çünkü Löw, futbol takımının A’dan Z’ye tüm konularında esas sorumlu isim olmak istiyor.

Bu nedenle 62 yaşındaki çalıştırıcı güçlü bir teknik ekibi şart koşuyor ve kendi antrenörleriyle çalışmayı tercih ediyor. Ayrıca deneyimli isim scout ekibinden altyapı sorumlulularına kadar da kendi sorumluluğunda olmasını vurguluyor. Burada İsmail Kartal‘ın değeri öne çıkıyor. İsmail Kartal gibi ligi bilen ve Löw’le de daha önce çalışmış bir ismin teknik ekipte olması önem taşıyor.

– Transfer planlaması nasıl yapılacak?

Fenerbahçe’de Joachim Löw ile anlaşma sağlanırsa çalışmalar anında başlayacak. Sezon sonun kadar takımın başında olacak İsmail Kartal’la paralel bir çalışma yürütülecek. Hem bu dönem hem de yaz dönemindeki transferler için ortaklaşa görüşmeler yapılacak, çalışmalar bu şekilde ilerleyecek. Ayrıca takımın sisteminden, kadro şablonu yakından incelenecek.

2022-23 sezonuna başlarken geçmiş yılların aksine tümüyle hazır bir takım oluşturmak ve geç kalınmasını önlemek planlanıyor.