Ana sayfa Futbol Fenerbahçe’de İsmail Kartal işbaşı yaptı

Fenerbahçe’de İsmail Kartal işbaşı yaptı

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trfutbol
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdman salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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