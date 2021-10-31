Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe , Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır’ın ameliyat olduğunu açıkladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle; Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor’a 2-1 yenildiği maçın 72. dakikasında omzundan sakatlanan ve gözyaşları içinde yerini Berke Özer’e bırakan Altay Bayındır ameliyat oldu.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Altay, kalesinde 19 gol gördü.