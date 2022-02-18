Giresunspor maçı ile moral bulan ve çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe UEFA konferans Ligi mücadelesinde kendi sahasında kaybetti. Rakiplerine göre avantajlı bir kura çeken Fenerbahçe yine de Slavia Prag mücadelesinde sahadan yenik ayrıldı. Maça tutuk bir şekilde başlayan Fenerbahçe bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Daha sonra topa sahip olma konusunda dengeyi kursa da Fenerbahçe bir türlü gol pozisyonlarını bulamadı. Mücadelenin ilk yarısı son anlarında herkes maç golsüz olarak devre arasına gidecek diye beklerken Slavia Prag bulduğu golle devre arasına 1-0 önde girdi. Fenerbahçe yine kayıp olduğu ilk yarı boyunca hücumda etkisiz kalırken kaleye isabetli şut atamadı. Bunun dışında Fenerbahçe maçın ilk yarısında etkisiz kaldığı hücumda korner dahi kazanamadı.

Ferdi Kadıoğlu’na Rağmen Fenerbahçe Yine Kayıp

Ferdi Kadıoğlu’na rağmen Fenerbahçe yine kayıp. Maçın ikinci yarısına daha hareketli başlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun asistini gole çeviren Pelkas ile 58. dakikada eşitliği yakaladı. Herkes acaba galibiyet gelir mi derken Fenerbahçe bu golden 4 dakika sonra 62. dakikada tekrar gol yiyerek yenik duruma düştü. Golün şokunu üzerinden atmadan Fenerbahçe 64. dakikada bir gol daha yiyerek 3-1 yenik duruma düştü.

Peşpeşe yeniden gollerden sonra Fenerbahçe taraftarı takıma tepki gösterdi. Son dönemlerde sıkça olduğu gibi yönetim istifa’ sloganlarıyla Kadıköy’de yönetim taraftarı istifaya davet etti. Maçın son anlarında tekrar Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. Ferdi Kadıoğlu asist yaptığı mücadelede bu kez gol bularak takımını yenilgiden kurtaramadı. Fakat Ferdi Kadıoğlu’nun golü tur için takımının umutlarının diri kalmasını sağladı. Böylece maç Slavia Prag takımının 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe yine kayıp yaşadığı bir maç sonrası sahada istemediği bir skor aldı.