Fenerbahçe Yıldız Orta Sahanın Peşinde

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan, ancak son 3 haftadır kaybeden Fenerbahçe’de şimdiden ara transfer çalışmaları başladı. 3 maç üst üste kaybedince yeni sistemi ve geleceği tartışma konusu olan Vitor Pereira, özellikle orta saha bölgesine yıldız bir isim istiyor. Everton’a 25 milyon euro gibi astronomik bir rakama transfer olan ancak forma şansı bulamayan Jean-Phillipe Gbamin Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında yer alan isimlerden.

Süper Lig’de son 3 maçta sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor’a yenilen Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın ve başkan Ali Koç’un tartışıldığı sarı lacivertlilerde, devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi.

Takıma bir sol ve sağ bek almak isteyen Kanarya, orta saha rotasyonunu da güçlendirmek istiyordu. Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin karşısına bir fırsat transferi çıktı. Everton, 25 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı veremediği Jean-Philippe Gbamin’i Fenerbahçe’ye kiralayabilir. Kanarya önümüzdeki günlerde İngiliz yetkililerle bir araya gelerek detayları görüşecek.

Everton’ın 2019 yazında 25 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu 26 yaşında. Sağ ayağını kullanan Gbamin, orta saha ve ön liberoda forma giyiyor. 1.86 boyundaki orta sahanın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Gbamin 135 dakika sahada kaldı. Gbamin’in transfermarkt değeri 15 milyon euro (yaklaşık 170 milyon lira).