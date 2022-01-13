Fenerbahçe ve TFF’den Lefter Küçükandonyadis paylaşımı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “13 Ocak 2012’de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis‘i vefatının 10’uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.” denildi.

Lefter’in sarı-lacivertli formayla 4 Türkiye, 3 İstanbul ligi şampiyonluğu kazandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950’de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, 14 golle Milli Küme gol kralı oldu. Bugün Süper Lig diye anılan Türkiye Ligi’nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsanemiz, sarı-lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter’in golcülüğü için taraftarlar ‘Ver Lefter’e, Yaz Deftere’ tezahüratları yapmıştı.”

TFF‘nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takımı’mız ve Fenerbahçe‘nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun ‘Ordinaryüs’ü Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.”

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS’İN KARİYERİ

22 Aralık 1925’te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında forma giydi. Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, “Ver Lefter’e, yaz deftere” sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya’nın Fiorentina ve Fransa’nın Nice takımlarında da oynarken, 1 sene de Johannesburg’da antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu’da teknik direktörlük yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012’de İstanbul’da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Lefter Küçükandonyadis’in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019’u “Lefter Küçükandonyadis Sezonu” adıyla oynattı.

LİG TARİHİNİN İLK PENALTI GOLÜNÜ ATTI

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe’nin Beykoz’u 15 Mart 1959’da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.