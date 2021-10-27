Fenerbahçe Sopron’u Konuk Ediyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe kadın voleybol takımı, Macar temsilcisi Sopron ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin B grubundaki bu önemli maç TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Temsilcilerimiz Avrupa Ligi’nde bugün rakiplerini konuk edecek. Fenerbahçe Safiport, Macaristan ekibi Sopron Basket’i konuk edecek.

Metro Enerji Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT SPOR YILDIZ’dan naklen yayımlanacak.

Galatasaray’ın konuğu Basket Landes

Bir başka temsilcimiz Galatasaray ise Şehit Mustafa Özel Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak mücadelede Fransa’nın Basket Landes ekibini ağırlayacak.

Geride kalan 3 hafta sonunda iki ekibin de bir galibiyet ve iki yenilgisi bulunurken, Fenerbahçe Safiport 5’inci, Galatasaray ise 6’ncı sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Sopron Basket, organizasyona 3’te 3’le başlayıp grupta ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılıların konuk edeceği Basket Landes iki galibiyet, bir yenilgiyle ikinci basamakta bulunuyor.