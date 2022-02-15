Fenerbahçe Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı. Giresun deplasmanından galibiyetle dönen Sarı Lacivertli takım perşembe günü kendi stadında UEFA Konferans Ligi mücadelesinde sınav yapılacağı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Fenerbahçe maç ile ilgili hazırlıklarına dün itibariyle başladı. Giresunspor mücadelesinin ardından İstanbul’a dönen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla bir araya geldi. Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör, Giresunspor maçında ortaya koydukları mücadeleyi devam ettirmelerini istedi. Aynı arzu ve isteği güzel oyunla birlikte Slavia Prag karşısında isteyen teknik direktör çalışmaların bu yönde gideceğini ifade etti.

Tecrübeli teknik direktör oyuncularıyla yaptığı toplantıda oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Eğer oyunu geliştirmeyi başarırsak, UEFA Konferans Ligi için şansımız olur. Bu sayede Slavia Prag maçını kolay bir şekilde geçeriz dedi. Aynı zamanda Süper Lig’de daha üst sıralara yükselmek için daha iyi bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini ifade etti. İsmail Kartal’ın kafasında aynı zamanda kadroda mini bir rotasyon yapma fikri de var.

Fenerbahçe Slavia Prag Maçında Rotasyon Kapıda

Fenerbahçe Slavia Prag maçında İsmail Kartal rotasyon yapmak istiyor. Kaleci Altay’ın uzun süren sakatlığının ardından iyi bir performans göstererek sahalara döndü. Bu durum kaleci tercihinde İsmail Kartal için Altay’ı ön plana çıkarıyor. Ayrıca Valencia’nın tekrar gol atmaya ve iyi performans göstermeye başlaması nedeniyle takımdaki moral ve inanç daha yüksek seviyelere geldi. Durum böyle olunca Fenerbahçe’de kadroda bazı rotasyonlar yapılması da olası bir durum.

Kalede Altay ile başlamayı planlayan tecrübeli hoca, defansta Nazım ve Ferdi’yi beklerde kullanacak. Kim Min Jae ve Szalai de stoperde yer alacak. Orta saha üçlüsünün Ozan Tufan, Miha Zajc ve Mert Hakan’dan oluşması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hücum hattında ise formaya daha yakın olan isimler belli oldu. Osayi Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia.