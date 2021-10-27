Fenerbahçe Seri Galibiyetlerle Moral Arayacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 8 haftayı lider olarak kapatmayı başarmıştı. Ardından Trabzonspor’a mağlup olarak liderliği kaybeden Fenebahçe, bu maçtan sonra Alanyaspor karşılaşmasını da kaybetti. Alınan 2 mağlubiyet nedeniyle 5. sıraya kadar gerileyen sarı lacivertliler, bir galibiyet serisi yakalayarak moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasına lider giren ancak 10’uncu hafta sonunda 5’inci sıraya gerileyen Fenerbahçe’de alınan sonuçlar keyifleri kaçırdı.

Ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Antwerp ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligde iki, Avrupa’da ise bir mücadeleden iyi sonuçlarla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Sarı-lacivertliler önce 30 Ekim’de ligin en formda ekiplerinden biri; İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak.

Vitor Pereira’nın ekibi, bu maçtan 5 gün sonra Belçika’da Antwerp ile karşılaşacak ve gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilecek aradan önceyse Yukatel Kayserispor’u ağırlayacak.

Bu maçlardan kayıpsız ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, milli aradan sonra 21 Kasım’da oynanacak Galatasaray, derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor.