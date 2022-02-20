Fenerbahçe Sakatlık Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe yapılan açıklamada A takımda sakatlığı devam eden futbolcuların son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Uzun süreden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo Filip Novak ve Mesut Özil hakkında açıklama yapan kulüp aynı zamanda UEFA Konferans Ligi mücadelesinde sakatlanan Kim Min Jae hakkında açıklama yaptı. UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de maçın ikinci yarısında Kim Min Jae sakatlanarak oyuna devam edemedi.. Bu sakatlığın ardından Fenerbahçe A futbol takımındaki sakat olan oyuncu sayısı 5’e yükseldi.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada, Luis Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil’in sakatlıklarının yanı sıra Kim Min Jae hakkında oyuncuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Gustavo’nun arka üst adale tendon bileşkesindeki yırtık nedeniyle tedavisi sağlık ekipleri eşliğinde devam ediyor. Arka üst adale tendonun yapışma bölgesinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikayetleri nedeniyle son maçları kaçıran Mesut Özil ve omzunda kırık olan İrfan Can Kahveci tedavilerini sürdürüyor. Bu futbolcular sahada ve fitness çalışmalarıyla tedaviyi bir arada götürüyor.

Fenerbahçe Sakatlık Bilgilendirmesi

Fenerbahçe sakatlık bilgilendirmesi sırasında sakatlanan oyuncular hakkında bilgi verdi. Fakat bu oyuncuları sahalara ne zaman döneceği ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadı. Takımın kötü gidişatının bir türlü durdurulamamasının üstüne sakatların eklenmesi takımı olumsuz yönde etkiledi. Hem taraftarlar hem de teknik ekip Fenerbahçe’nin, sakat oyuncuların iyileşmesini istiyor. Böylece takımın lig sonunu en iyi yerde bitirebilecek kadar puan toplamasını bekliyor. Sakatların takıma dönmesi ile birlikte taraftarlar kötü gidişten durmasına ve takımın yükselişe geçmesini istiyor. Bu yüzden Fenerbahçe sakatlık durumu teknik ekip kadar taraftarların da takip ettiği bir konu.