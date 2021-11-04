Fenerbahçe Rusya’da 9 Farkla Kazandı

Euroleague’de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’ya konuk oldu. Maçın başından itibaren rakibine üstünlük sağlayan sarı lacivertliler, karşılaşmayı da 82-91 kazanmasını bildi. Evinde bileği bükülmez bir takım olan CSKA Moskova’nın 7 aylık yenilmezlik serisi de, Fenerbahçe mağlubiyetiyle bozulmuş oldu.

THY Euroleague’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya konuk oldu. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-laciverliler rakibini 91-82 mağlup etti.

THY EuroLeague’in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son maçları son toplarda veya son dakikalarda kaybeden Fenerbahçe, bu kez şanssızlığını kırdı ve sahadan 91-82’lik üstünlükle galip ayrıldı.

Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.