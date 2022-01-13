Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat’ı geri çağırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,…

TJK’den yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10. hipodromu olan Antalya…