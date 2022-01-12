Son dakika! Fenerbahçe, Löw ile anlaştı

Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile el sıkıştı. Yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, geçici olarak eski hocası İsmail Kartal’ı takımın başına getirmişti.

Ajansspor’un haberine göre; daha önce anlaşmaya varılamayan Alman çalıştırıcı, Ali Koç’un Almanya’ya giderek, bizzat görüşmesi ve planlamanın yapılması, Löw’ün teklifi kabul etmesinde etkili oldu.

İsmail Kartal’ın açıklanması ile Almanya’ya giden başkan Ali Koç, bizzat görüştüğü Alman teknik adam Joachim Löw ile anlaşmaya vardı.

Joachim Löw için yıllık 5 milyon Euro ve yardımcıları için de yıllık 1.5 milyon Euro verilecek.

Koç, takımdaki futbolcuların bütün bilgilerini içeren dosyalar hocaya verdi. Löw, takımı sezon sonuna kadar yakından takip edecek.

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Joachim Löw’e 5-6 transfer takviyesi ve 30-35 milyon euroluk transfer bütçesi garantisi sundu.

Sadece futbol takımı değil en alt takımlarına kadar Löw’ün belirlediği isimler çalışacak.

Saha içinde ve saha dışında takım ile bir bütün oluşturacak bir ismi sportif direktör gelecek.

Sportif direktör hem transfer konusunda hem de takımın bütün sorunları konusunda Löw’e yardımcı olacak.

Samandıra tesislerinde sadece sportif direktör ve futbolcular bulunacak. Yöneticiler tesise ancak Löw’den izin alarak gelecek.

Löw ile anlaşılması üzerine listedeki diğer teknik direktörler, beklemeye alındı.

Sarı-Lacivertliler’in geçici teknik direktörü İsmail Kartal ile yakınlığı bilinen Joachim Löw, Kartal ile sürekli iletişim halinde kalarak, üst akıl olacak.