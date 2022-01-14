Fenerbahçe ile Antalyaspor 52. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 15 Ocak Cumartesi günü 52. kez karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor’a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır yarın forma giyemeyecek.

5 isim ceza sınırında

Fenerbahçe’de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33’ünü Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

Antalya’daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya’da yaptığı 25 maçın 12’sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya’da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 51 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.