Fenerbahçe İçin Geçmiş Sezon Mazide Kaldı

Geçtiğimiz sezona kıyasla Sarı lacivertli takım son 25 hafta içerisinde Süper Lig’deki performasıyla geride kaldı. Bu sezon Fenerbahçe oynadığı 25 müsabakanın 11’inde galibiyet almayı başardı. Ancak diğer 14 maçın 7’sinde mağlubiyet ve 7’sinde ise beraberlik aldı. Geçen yıl ise bu oran 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetti. 2020-2021 sezonunda 25 haftalık periyotta 47 gol atarken 26 gol yemişti. Bu sene Spor Toto Süper Lig’deki 25 haftalık periyotta 38 gol atarken 30 gol yedi.

Fenerbahçe bu yıl göstermiş olduğu performans ile geçen yılı arar hale geldi. Geçtiğimiz sezonun hayli gerisinde kalan Sarı Lacivertli takım bir an önce başarılı günlere dönebilmek için bir mücadele içerisinde. Ancak yapılan bu mücadelelerin ne kadar olumlu bir sonuç doğuracağı bilinmiyor. Ve taraftarlar tarafından da pek inançlı bir şekilde karşılanmıyor.

Fenerbahçe’de Kötü Durum Sıralamalara da Yansıdı

Geçtiğimiz 2020-2021 sezonunda 51 puan ile 25. haftada 3. sırada yer alıyordu. Ayrıca iki rakibi olan Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puan da olmalarına karşın avaraj farkı bulunmaktaydı. Ancak bu sene durum hiç de iç açıcı değil. Sarı lacivertli takım bu yıl 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu yıl 1. olan Trabzonspor ile arasında 20 puan gibi yüksek bir fark bulunmakta. Bu durum Fenerbahçe taraftarının ve yönetiminin moralini önemli ölçüde bozuyor.

Fenerbahçe Kupadan da Erken Elenmiş Oldu

Fenerbahçe geçtiğimiz 2020-2021 sezonunda Çeyrek Finalinde Başakşehir ile yapılan maçta uzatmalardaki 2-1’lik mağlubiyet ile kupaya veda etti. Bu yıl çok daha erken bir zaman diliminde son 16 turunda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldular. Bu durumda geçtiğimiz sezona göre birincilik şansını kaçıran Fenerbahçe için kupaya daha erken veda ettiği anlama geliyor.