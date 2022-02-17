Fenerbahçe – Giresunspor Maçında Perde Arkası!

Fenerbahçe deplasmanında 25. ligde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçeliler Giresunspor’u 2-1 yendi. Karşılaşmada 1-0 yenilginin ardından maç sonucunda 2-1 skorla Giresun’u mağlup etti.

Deplasmanda Yaşananlar

Giresunspor 25.ligde Fenerbahçe’ye konuk oldu.Fenerbahçe karşılaşmanın ilk sonucunda 1-0 lık yenilgiye uğradı. İleriki dakikalarda 2-1 lik galibiyet sağlayarak maçın galibi olmayı başardı

Beşiktaşlı Eski Futbolcu Quaresma Çıldırdı!

Sosyal medya da olay olan konulardan biri Portekiz süper liginde yaşandı. Vitoria ile Belenenses SAD maçında maçın sonlarında yaşanan olay ise bir hayli ilginçti. Vitoria forması ile oynayan eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma maçın son anlarında sakatlanan rakip takımın oyuncusunu kucağında taşıyarak sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu. Amasya’da tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut’un takım arkadaşları ve rakipleri, çıktıkları ilk maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durup genç oyuncunun durumuna dikkat çektiler.

Giresunspor oyuncusu Eren Maçı Evinde İzledi

Aylar öncesinden maça hazırlandığını söyleyen Eren Bulut 14 Ocakta tren kazası geçirerek ayağının birini kaybetmişti. Dolayısıyla maçı evinden izleyen oyuncu arkadaşlarının yaptığı hareket için açıklama yaptı. Ve kendi için oynadıklarını ve mutluluk duyduğunu teşekkür ederek belirtti. Maçı 3-0 alarak Eren’e hediye eden Hamdi Mert Arda Çırıkçı ve Mehmet Akif Öz hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirttiler.

Eren Bulut’un Forması Emekli Edildi

Eren Bulut 5 numara forması ile Amasya takımında başarı sergilemişti. Hedefi Ampute Futbol Milli takımında oynamak olan futbolcunun forması da geçirdiği üzüntü verici kazadan sonra Amasya İl İdarespor antrenörü olan Levent Hırçın kazanın ardından formasının da emekli olduğunu açıkladı. Demiryolunun kaza sonrası tel örgüyle kapatılmasına ise sevindiklerini dile getirdi.