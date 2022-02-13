Fenerbahçe Giresun Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Fenerbahçe, Giresun deplasmanında galibiyetle dönerek uzun aradan sonra deplasmanda galip geldi. En son Galatasaray maçında uzatmalarda attığı gol ile deplasmanda galip gelen Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra yeniden depresyon galibiyeti aldı.

Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe’de yönetim ve taraftar arasındaki gerilim hafta içi oynanan Kayserispor maçında da sürmüştü. 10 kişi kalan rakibine bir türlü yenemeyen Fenerbahçe, son dakikada Kayserispor’un baraja çarpan topta frikikten bulduğu gol ile Türkiye Kupası’ndan elendi. Bu durum taraftarların yine yönetimi istifaya davet etmesine neden oldu.

Fenerbahçe Giresun Maçına Büyük Şokla Başladı

Fenerbahçe maça başlarken henüz maçın başında 1-0 geriye düştü. Daha sonra maçın ilk yarısının ortalarına kadar Giresunspor birçok pozisyon yakaladı fakat ikinci golü bulamadı. Ardından ilk yarının sonlarına doğru yaklaşırken Fenerbahçe Valencia’nın ayağından bulduğu gol ile müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere tamamladı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Pelkas Fenerbahçe’nin daha etkili bir performans göstermesini sağladı. Fenerbahçe’nin galibiyet golü de yine Pelkas’tan geldi. Maçın son anlarında Fenerbahçe Giresun takımın 10 kişi kalmasıyla rakip kalede daha fazla fırsat buldu. Fakat fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Fenerbahçe maçı koparacak golü bulamadı. Giresunspor’un da özellikle ikinci yarıda etkisiz bir futbol sergiledi. Bu yüzden ikinci golü bulması imkansız hale geldi.

Ayrıca Fenerbahçe’de Serdar dursun oldukça tehlikeli bir sakatlık geçirdi. Elmacık kemiğinin şakak noktası ile birleştiği yerden aldığı darbe nedeniyle Serdar Dursun, göçük yaşadı. Serdar Dursun, oyundan çıkarılmak istendiğinde buna karşı çıktı. Sahada kalmayı devam ve maça devam etmeyi isteyen oyuncu, bir süre sahadan çıkmadı. Fakat daha sonra Serdar Dursun’un oyundan çıkarılmasına ve hastaneye yönlendirilmesine karar verildi. Bu pozisyonun ardından oyuna giren giren Berisha, Fenerbahçeli taraftarlara yine saç baş yoldurdu.

Müsabakayı Fenerbahçe Giresun karşısında 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.