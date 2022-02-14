Fenerbahçe Giresun Deplasmanında Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş İle Uçuşa Geçti.

Fenerbahçe Giresun deplasmanında Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile resmen uçuşa geçti. Uzun süredir deplasmanda galip gelemeyen Sarı Kanaryalar, bu 2 yıldızın performansıyla deplasmanda galibiyete ulaştı. Hafta içi antrenmanlarında antrenör İsmail Kartal her 2 isimle de özel olarak ilgilendi. Enner Valencia ile yaptığı görüşmede hücumda yaşadıkları sıkıntıyı geride bırakmak için onun tecrübesine ve kalitesine ihtiyacı olduğunu söyleyen Kartal, Mert Hakan Yandaş’a ise İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil’in olmadığı bir dönemde onun saha içindeki üretkenliğine ve sorumluluklarına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Her 2 oyuncu da Fenerbahçe Giresun maçında hocalarının onlara olan güvenini boşa çıkarmadı. Valencia attığı golle hücumdaki sıkıntıyı çözüme kavuşturdu. Mert Hakan Yandaş ise müthiş bir performans sergileyerek yaptığı asist ile bunu süsledi. Deplasmanda uzun süreden sonra gelen galibiyetin ardından İsmail Kartal takım oyuncularını kutladı. Hafta içi yaptığı görüşmelerdeki isteklerini yerine getiren Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş bu yüzden hocalarından özel tebrik aldı.

Fenerbahçe Giresun Deplasmanından Mutlu Döndü

İsmail Kartal, Valencia ve Mert Hakan Yandaş için Giresun maçında kendi kalitemize yakışan bir oyun ortaya koydunuz. Sizden asıl beklenilen performans bu ve böyle oynadığınızda fark yarattığımızı siz de gördünüz. Kalan maçlarda da bu şekilde devam etmenizi bekliyorum. Giresun maçındanbaşlayarak seri galibiyetler yakalayarak daha üst sıralara çıkmamız gerekiyor. Bu konuda size inancım ve güvenim tam dedi.

Özellikle Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Giresunspor maçı sırasında sahada en çok koşan oyuncular arasında yer aldı. Başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncu üst düzey bir mücadele ortaya koydu. Aynı zamanda oyuncu takım arkadaşlarına tam 5 şut pası verdi. Böylece maç içerisindeki en çok pozisyon yaratan oyuncu olmayı da başardı. Valencia’nın attığı beraberlik golünde orta sahadan topu kapıp galip geldikleri maçtaki ilk golün asistini yaptı. Enner Valencia ise Mert Hakan Yandaş’ın kendisine verdiği pası iyi değerlendirerek kritik bir anda attığı golle takımının geri dönüş fitilini ateşledi. Fenerbahçe Giresun maçında aldığı galibiyeti sürdürmek ve seri galibiyetler elde etmek istiyor. Böylece ligdeki puan sıralamasında Fenerbahçe daha üst sıralara çıkmak istiyor.