Fenerbahçe Evinde Alanyaspor İle Karşılaşıyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 10. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Sezonun en başarılı ekiplerinden biri olan Fenerbeçe’nin Bülent Korkmaz ile 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor’u konuk edeceği maç nefes kesecek. Her iki takımın da kazanmak için sahada olacağı karşılaşma, futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç izleteceğe benziyor.

Süper Lig’de günün maçı Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak. Bir yanda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, öte yandan Bülent Korkmaz yönetiminde hiç kaybetmeyen Alanyaspor. İddialı iki takımın karşılaşacağı maçta kıran kırana bir mücadele izleyeceğiz.

Fenerbahçe Galibiyet İçin Sahada

Fenerbahçe sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Yaz transfer döneminde takıma katılan yeni oyuncular, teknik direktör değişikliği ve sistem değişikliği sarı lacivertlilerin şampiyonluğu ne kadar istediğinin bir göstergesi. Sezon başında yeniden takımın başına getirilen Vitor Pereira ila pirlikte gelen 3’lü savunma anlayışı ve taktik değişikliği Fenerbahçe’ye bazı başarılar getirdi. İlk 8 haftanın lideri olan sarı lacivertliler, 10. hafta oynayacakları Alanyaspor karşısında da galip gelerek yoluna devam etmek istiyor.

Fenerbahçe artı şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı. Sezonun ilk 8 haftasını lider olarak kapatan sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında kaybettikleri maçın ardında liderliği de Trabzonspor’a kaptırmıştı. Fenerbahçe’nin şu an en yakın rakibi olan Trabzonspor bu hafta Göztepe deplasmanında kazandı. Puan farkının kapanmasına izin vermek istemeyen Fenerbahçe de rakibinin kazandığı 10. haftada puan kaybetmek istemiyor. Öte yandan 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor ise Fenerbahçe için ciddi bir rakip.

Fenerbahçe için oldukça önem arz eden bu maç öncesi eksikler can sıkıcı seviyede. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır ve Oasayi Samuel ve Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Kim Min Jae Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sezon boyunca oldukça kritik roller üstlenen bu oyuncular maçın kaderini etkileyebilir. Konuk ekipte ise Awaziem sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak.

Alanyaspor 6 Haftadır Kaybetmiyor

Alanyaspor yeni sezona Çağdaş Atan yönetiminde başladı. İlk haftalarda alınan kötü sonuçlar ve 3. haftada gelen 5-0’lık Hatayspor mağlubiyeti Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılık Bülent Korkmaz için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Bülent Korkmaz ile bir sinerji yakalayan Alanyaspor, 4. hafta çıktığı Giresunspor maçından bu yana hiç mağlup olmadı. 6 Hafta süren yenilmezlik serisine Kadıköy’de devam etmek isteyen Alanyaspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Bülent Korkmaz’ın göreve geldiği günden bu yana hiç kaybetmeyen ve 6 maçta 14 puan toplayabilen Alanyaspor, Fenerbahçe maçına da puan veya puanlar için çıkacak. Zaten 6 hafta süren yenilmezlik serisinin verdiği moralle sahada olacak olan Alanyaspor, Fenerbahçe maçını da kayıpsız olarak geçerek, gelecek haftalar için moral depolamak istiyor.