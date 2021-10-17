Sezona en iyi başlayan iki takımın karşı karşıya geleceği Trabzonspor Fenerbahçe maçına heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Bu güne kadar 8 maçında da mağlup olmayan Trabzonspor, 8 haftanın lideri Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlar arasında en zorlu rakibiyle karşılaşacak.

Sezonun namağlup iki takımından biri olan Trabzonspor, evinde ilk 8 haftanın lideri Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu güne kadar oynadığı en zorlu rakibinin karşısına çıkacak. Süper Lig’in en başarılı iki takımını karşı karşıya getirecek olan mücadele nefesleri kesecek.

Trabzonspor Evinde Namağlup Unvanını Korumak İstiyor

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı’nın takımın başına geçtiği 9. haftadan bu yana inanılmaz bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu çıkışını yeni sezonda da sürdürdü. 8 hafta geride kalırken, çıktığı maçların hiç birinde mağlup olmayan bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Trabzonspor böylelikle 9. hafta mücadelesinde de kayıpsız ilerleyerek aynı zamanda namağlup unvanını da korumanın peşinde.

İki sezondur adından sıkça söz ettiren Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon aslında kabus gibi başlamıştı. Sezona Hüseyin Çimşir yönetiminde başlayan bordo mavililer, 9. haftada Hüseyin hoca ile yollarını ayırarak takımın başına Abdullah Avcı’yı getirdi. Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte çıkış yakalayan Trabzonspor, yenilmezlik serileriyle birlikte bir anda üst sıralara tırmandı. Bu performansını bu yıl da sürdüren bordo mavililer, yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’de Tek Hedef Galibiyet

Fenerbahçe son yıllarda Şampiyon olmak için ses getiren transferlere imza atıyor. Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte şampiyonluk hedefini için her şeyi yapan sarı lacivertliler, ne yazık ki bu hedeflerine bir türlü ulaşamadı. Bu sezon oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 8 haftayı da lider olarak kapattı. Bu performansını sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ilk ciddi sınavını Trabzonspor karşısında verecek.

Yaz transfer döneminde ciddi transferlere imza atan ve takımın başına Vitor Pereira’yı getiren Fenerbahçe, bu sezon oyun anlayışını dahi değiştirdi. Zaman zaman eleştirilen 3’lü savunma taktiğini benimseyen Vitor Pereira, ilk 8 maçında yalnızca 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. 19 puan toplayan Fenerbahçe 8. haftayı lider olarak kapattı. Fenerbahçe’nin bu akşam rakibi olacak olan Trabzonspor ise hemen Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde 2. sırda yer alıyor.