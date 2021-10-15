Trfutbol.com – Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, sahasında konuk ettiği Rus rakibi Unics Kazan’a fark attı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan’ı konuk etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımının baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 80-41 galip ayrıldı ve bu sezon EuroLeague’deki ikinci galibiyetini aldı. Rus ekibini 39 sayı farkla mağlup eden Fenerbahçe Beko aynı zamanda Euroleague’deki en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.

Fenerbahçe Beko 80-41 Unics Kazan

2013-14 sezonunda son 16 turunda Baskonia’yı 34 sayı farkla yenen Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu geliştirmiş oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca 41 sayı yediği maçta bir rekor daha kırdı ve Euroleague’de en az sayı yediği maçı çıkardı. Bu maç Unics Kazan için de Euroleague’de en az sayı ürettiği maç olarak kayıtlara geçti. UNICS Kazan daha önce bir maçta en az 50 sayı atmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Teknik Direktörümüz Vitor Pereira, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Zoran Terzic, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniel Castellani, Fenerbahçe Safiport Kadın Basket Basketbol Takımımızın Başantrenörü Victor Lapena, kalecimiz Altay Bayındır ve voleybolcularımız izledi.

Fenerbahçe Beko Fark Attı

Takımımız karşılaşmaya Pierria Henry, Tarık Biberovic, Marial Shayok, Devin Booker ve Jan Vesely beşiyle başladı. Çeyreğin ilk bölümünde uzunlarıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, Pierre ve De Colo’nun üçlükleriyle çeyreği 21-8 üstün tamamladı. Takımın yüksek enerjisine De Colo’nun üçlükleri eşlik etti ve skor ikinci çeyrekte 20 sayıya çıktı. (31-11) Dış atışlardan sayı üretmeye devam eden ekibimiz, farkı korudu ve soyunma odasına 44-22 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, periyotu 61-27 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ekibimiz, mücadeleden 80-41 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko pazartesi günü ise ligde Anadolu Efes’i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko 80-41 Unics Kazan maç sonucu

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 21-8

2.Çeyrek: 23-14

3.Çeyrek: 17-5

4.Çeyrek: 19-14

Sayılar: Shayok 17, Booker 16, De Colo 13, Ahmet 10, Vesely 6, Pierre 5, Polonara 5, Guduric 4, Şehmus 4.