Fenerbahçe Beko, Olympiakos’u rahat devirdi: 94-80

Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Olympiakos’u 94-80 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Karşılaşmayı 94-80 kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki 8. galibiyetine imza attı.

Melih Mahmutoğlu kaydettiği 17 sayıyla maçın skoreri oldu. Achille Polonara 15, Dyshawn Pierre 14, Devin Booker 12, Pierria Henry ve Marko Guduric de 11’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Özgür Özaktaç da izledi.

Fenerbahçe maça; Ahmet Düverioğlu, Achille Polonara, Şehmus Hazer, Dyshawn Pierre, Pierria Henry beşiyle başladı. İyi savunmayla başladığı maçta ilk 4 buçuk dakikayı 6-2 önde geçen Fenerbahçe Beko, televizyon molasına ise 6-7 geride gitti (04:44). Moladan Polonara ve Pierre’in basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, son bölümde ritmini kaybedince ilk periyot 11-17’lik skorla tamamlandı.

MELİH VE POLONARA DEVREYE GİRDİ

İkinci periyoda yüksek enerjiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Henry ve Metecan’ın basketleriyle öne geçti. 18-17. Televizyon molasının 20-22’lik skorla geçildiği karşılaşmada sarı lacivertliler pota altında Dyshawn Pierre ile etkili olurken, Yunan ekibi ise bu bölümde dış atışlarla sayılar üretti. İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe Beko, Melih ve Polonara’nın üçlükleriyle öne geçince rakipten mola geldi. Molada üst üste aldığı 2 teknik faulle Olympiakos koçu Bartzokas oyun dışında kalırken, soyunma odasına ise 36-39’luk skorla gidildi.

OLYMPIAKOS’TAN SERİ

İkinci yarıya Şehmus, Booker ve Polonara’nın dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı da 6 sayıya yükseltti: 50-44. Olympiakos’un 8-0’lık serisinin ardından televizyon molasına 55-54’lük skorla gidildi (03:38). Mola dönüşü sert savunmasıyla rakibi top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, Guduric’in kaydettiği 5 sayıyla da skoru 61-54’e taşıdı. Karşılıklı sayıların ardından final periyoduna 66-59’luk skorla gidildi.

Guduric’in üçlüğüyle dördüncü periyotta farkı çift hanelere (69-59) taşıyan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Metecan’la farkı 15 sayıya yükseltti ve televizyon molasına 74-59 önde gitti (08:12). Mücadelenin devamında hücumda ve savunmada oldukça etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 94-80 kazandı.