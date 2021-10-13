Trfutbol.com – Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oldu. Soyunma odasına 35-27 önde girdiği maçtan 84-70 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko, perşembe günü ise Unics Kazan’ı konuk edecek.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu da izledi.

Mercedes Benz Arena’da oynanan maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan takımımız ilk çeyreği 19-18, ikinci çeyreği de 35-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte potasında sadece 9 sayıya izin veren takımımız, üçüncü periyotta rakibinin 30 sayısına, 18 sayıyla karşılık verdi ve periyodu 57-53 geride tamamladı. Dördüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkarken, ekibimiz mücadeleden 84-70 mağlup ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 18-19

2.Çeyrek: 9-16

3.Çeyrek: 30-18

4.Çeyrek: 27-17

Sayılar: De Colo 15, Ahmet 12, Pierre 9, Booker 7, İsmet 6, Vesely 6, Henry 6, Melih 4, Guduric 3, Shayok 2.