Fenerbahçe Antwerp Deplasmanında 3 Puan Arayacak

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, son dönemde kritik bir virajdan geçiyor. Son 4 resmi maçının hiç birinden 3 puanla ayrılamayan sarı lacivertlilerde moraller hayli düşük. Belçika’nın Royal Antwerp takımına konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak hem 3 puan kazanmak hem de yeniden moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler, Antwerp maçıyla çıkışa geçmeyi planlıyor.

Vitor Pereira’nın ekibi Antwerp’i yenerek gruptan çıkma şansını son iki mücadeleye taşımak istiyor.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 puanla grupta 3’üncü sırada bulunuyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde eksik oyuncular, teknik heyeti düşündürüyor.

Ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Ennner Valencia, Mesut Özil ve Serdar Aziz bu maçta görev yapamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.

Altay’ın yokluğunda Berke Özer, sarı lacivertlilerin kalesini koruyacak.

Sosa’nın ise Gustavo’nun yerinde oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe’yi, bu sezon hücumda sırtlayan isimlerin başında yer alan Valencia’nın sakatlığı ise Pereira’nın keyfini kaçırdı.

Portekizli teknik adamın, Belçika deplasmanında Berisha’ya şans vermesi bekleniyor.