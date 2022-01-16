Fenerbahçe Amedspor maçında Misafir Takım krizi

Fenerbahçe ile Amedspor arasında oynanan Kadınlar Futbol Ligi maçında ‘Misafir takım’ krizi yaşandı. Amedspor özür beklerken, Fenerbahçe’den açıklama geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Amedspor’u konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 3-1 kazandı.

Ancak maçın sonucundan çok, Amedspor’un ‘Misafir takım’ tepkisi konuşuldu. Karşılaşmanın skor tabelasında Amedspor logosunun ve isminin yer almaması, konuk takım tarafından tepkiyle karşılandı. Tabelada Amedspor yerine Türk bayrağı ve ‘Misafir takım’ yazısı yer aldı.

Amedspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadınlar Futbol Liginde, Fenerbahçe ile karşılaşan takımımızın, ismini ve logosunu skorboarda yazmayarak kulübümüzü ötekileştiren sorumluları kınıyor, camiamızdan ivedilikle özür dilemelerini bekliyoruz” denildi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, Amedspor’un bu tepkisine yanıt verdi. Amedspor, verilen tepkinin ardından Fenerbahçe Kulübü yönetiminin kendilerine açıklama yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımımız arasında bugün deplasmanda oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta maçında skorboard tabelasındaki görüntüler ile ilgili kulübümüz yetkilileri maç öncesinde hem TFF hem de Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

İtirazımız üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, kulübümüze özel asla farklı bir tutum içerisinde olmadıklarını, skorboard tabelasının dijital olmadığından kaynaklı kulübümüzün isim ve logosuna yer verilmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilgili sahada oynadıkları diğer müsabakaların görüntülerini göstermişlerdir.

Tarafımıza gösterilen fotoğraflarda aynı durumun diğer müsabakalarda da olduğu tespit edilmiştir.

Konu resmi makamlar üzerinden takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”