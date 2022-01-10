ÖZET izle Fenerbahçe – Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

Trfutbol.com – Fenerbahçe ligin ikinci yarısına da kötü başladı… Kadıköy’de Adana Demirspor’u ağırlayan sarı lacivertliler 1-0 öne geçtikleri mücadeleyi 2-1 kaybetti. Son 5 maçta 13. puanını alan Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi geçerek 4. sıraya yerleşti.

Süper Lig’in 20. hafta kapanışında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına beyaz bir sayfa açarak başlamak isteyen sarı lacivertliler 1-0 öne geçtikleri kritik maçı arka arkaya 2 gol yiyerek kaybetti.

İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor’u yenen, arkasından kupada AFJET Afyonspor’a karşı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle ile 4. kez resmi maçına çıktı. Yeni hoca arayışları devam eden Fenerbahçe ligin ikinci yarısına da kötü başladı.

Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor, 5. haftada da 3 puan almayı başardı ve Ülker Stadı’nda da kazanarak çıkışını sürdürdü.

GOL PERDESİNİ VALENCİA AÇTI

Sarı lacivertliler 29’da Valencia ile bulduğu penaltı golünden sonra oyunda üstünlüğü Adana ekibine verdi. 34’te Gökhan İnler nefis bir golle eşitliği yakaladı.

İkinci yarının hemen başında Belhanda ile öne geçmeyi başaran Adana Demirspor kalan dakikalarda rakibine gol şansı vermedi ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 32 puanda kalarak 5. sıraya düştü. 33 puan yapan Adana Demirspor ise sarı lacivertlileri geçerek 4. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANAN ÖNEMLİ ANLAR VE GOLLER:

13. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ile gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası yayıonda sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruş kaleci Arijanet Muric’in müdahalesi sonrası yan direkten döndü.

27’de sağ kanattan İrfan Can Kahveci’nin ortasına yükselen Jonas Svensson Enner Valencia’yı formasından çekti ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

29’da Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltıdan attığı gol ile Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti. Enner Valencia yerden sol köşeye yaptığı vuruşta top ile kaleciyi ayrı köşelere yolladı.

34’te Adana Demirspor Gökhan İnler’in attığı gol ile Fenerbahçe karşısında 1-1 lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yunus Akgün’ün pasında topla buluşan Gökhan İnler ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu kontrol edip sert vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke Özer’in uzanamayacığı köşeye gönderip ağlarla buluşturdu.

46’da Adana Demirspor Younes Belhanda’nın attığı gol ile Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Kaan Kanak’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Younes Belhanda altıpasta yaptığı tek vuruş ile topu ağlara yollara.

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27. dakikada İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde Svensson’un Valencia’ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. 34.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Berke’yi mağlup etti: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Adana Demirspor Younes Belhanda’nın attığı gol ile 2-1 öne geçiyor.

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Canlı Skor: Fenerbahçe 1 – 2 Adana Demirspor

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CANLI MAÇ ANLATIMI

60′ Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Dimitris Pelkas oyundan çıkarken, Mesut Özil yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Fenerbahçe’de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken, Serdar Dursun yerine giren isim oluyor.

47′ Golden sonra çıkan tartışma sonrası Mert Hakan Yandaş ile Younes Belhanda hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

46′ GOOLL!! Adana Demirspor Younes Belhanda’nın attığı gol ile 2-1 öne geçiyor.

40′ Benjamin Stambouli, İrfan Can Kahveci’ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor ve gelecek maç cezalı duruma düşüyor.

34′ GOOLL!! Adana Demirspor Gökhan İnler’in attığı gol ile 1-1 lik beraberliği yakalıyor. Golde asisti yapan isim Yunus Akgün oluyor.

29′ GOOLL!! Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltıdan attığı gol ile Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

22′ İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Benjamin Stambouli’ye çarpan top kalenin üstünden dışarı çıkıp kornere gidiyor.

16′ Kaan Kanak’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Kim Min-Jae topu uzaklaştırmayı başarıyor.

15′ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa’nın ceza alanına gönderdiği ortasında Filip Novak’ın kafa vuruşunda top yandan auta gidiyor.

13′ Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ile gole çok yaklaşıyor. İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası yayıonda sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruş kaleci Arijanet Muric’in müdahalesi sonrası yan direkten dönüyor.

9′ Yunus Akgün’ün pasında topla buluşan Younes Belhanda’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Matias Vargas’ın yarım vole vuruşunda kaleci Berke Özertopu çelip iki hamlede sahip olmayı başarıyor.

7′ Enner Valencia’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Arijanet Muric topa sahip olmayı başarıyor.

1’ Hakem Halil Umut Meler’ın düdüğüyle karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe’nin vuruşuyla başlıyor.

İLK 11’LER:

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga

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Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Ligin ilk yarısını oldukça iyi bir şekilde noktalayan Adana Demirspor ile Fenerbahçe’nin mücadelesi merakla beklenirken, futbolseverler de bu mücadeleyi izleminin keyfini çıkarmak istiyor.

Süper Lig’e oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, haftalar ilerledikçe bazı çalkantılılar yaşadı. Bu süreçte en çok eleştirilen isim olan Vitor Pereira devre arasına 2 maç kala takımdan ayrılırken, henüz yeni bir teknik direktörle anlaşılamadı. Yıllar sonra Süper Lig’e yeniden merhaba diyen Adana Demirspor ise kötü başladığı ilk yarıyı oldukça iyi noktaladı ve bu çıkışı sürdürmek istiyor.

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Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, ilk 8 hafta gösterdikleri performansla liderlik koltuğuna oturmuştu. Ancak bundan sonra yaşanan problemler ve üst üste kaybedilen puanlar, büyük umutlarla takımın başına getirilen Vitor Pereira’nın eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu. Özellikle çok eleştirilen 3’lü savunma sisteminde ısrarcı olan Pereira, ilk yarının bitimine 3 hafta kala oynanan Beşiktaş maçının ardından takıma veda etti. Fenerbahçe henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmadı ve ikinci yarının ilk maçında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

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Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı 19 karşılaşmanın 9’unu kazanmasını bildi. 5 karşılaşması berabere sonuçlanan sarı lacivertliler, 5 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Sezona uzun yıllardır çektiği şampiyonluk hasretini bitirmek için başlayan sarı lacivertliler, bu maçlarda rakip ağlara 31 gol gönderirken, kalesinde ise 23 gol gördü. Bu sonuçlarla 32 puan toplayan Fenerbahçe 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’nin konuğu olacak olan Adana Demirspor ise Süper Lig hasretini bu sezon sonlandıran ekiplerden biri oldu. Yıllar sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etmenin coşkusunu yaşayan Adana temsilcisi, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de adından sıkça söz ettirdi. Sezona kötü başlayan Adana Demirspor, sezonun 4. haftasında Samet Aybaba’nın yerine göreve gelen Vincenzo Montella ile ciddi bir çıkış yakaladı. Adana temsilcisi, ilk 4 hafta hiç maç kazanamazken, kalan 15 mücadelede sadece 3 kez kaybetti ve ilk yarıyı ciddi bir moralle kapattı.

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Adana Demirspor, Süper Lig’de oynadığı 19 maçın 8 tanesini kazandı. 6 Maçı berabere sonuçlanan Adana temsilcisi, 5 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu süreçte özellikle hücum hattındaki üretkenliği ile dikkat çeken Adana Demirspor, rakip ağlara tam 27 gol gönderirken, buna karşılık kalesinde ise 22 gol gördü. Bu sonuçlarla 30 puan toplayan Adana temsilcisi, şu an 7. sırada yer alıyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında galip gelmesi durumunda rakibinin dahi üzerine çıkacak ve 3 basamak birden yükselerek 4. sıraya yerleşecek.

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Süper Lig’de ikinci yarının ilk müsabakasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor. İki takımın binlerce taraftarı maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda aramaları maça az bir zaman kala yoğunlaştı. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ve ekibiyle yol ayrımına gidilmişti. Sezona ‘şampiyon hoca’ Samet Aybaba ile giriş yapan Adana Demirspor da, İtalyan futbol insanı Vincenzo Montella ile anlaşmıştı.

Akdeniz temsilcisi, Montella ile iyi bir uyum yakalarken, Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor. Oldukça yeni bir takım olmalarına karşın iyi form yakalayan Adana Demirspor’un, zorlu İstanbul deplasmanındaki tek hedefi 3 puan. Aynı şekilde, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin çalıştırdığı Fenerbahçe de evinde alacağı 3 puanla ikinci devreye başlamak istiyor. İşte, Fenerbahçe Adana Demirspor maçının muhtemel 11’leri ve takımların eksikleri…

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçını canlı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, beIN Connect üyeliğiyle de bu karşılaşmayı naklen takip edebilirsiniz. Adana Demirspor Fenerbahçe Beinsports HD 1 canlı izle, taraftarium24 şifresiz, selçuksports jestyayın, kralbozguncu naklen korsan kaçak yayın izle

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka, Ülker Stadyumu’nda organize edilecek. Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maça Adana Demirspor ev sahipliği yapmıştı.

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Merakla beklenen müsabakanın hakem kadrosu TFF’nin resmi internet adresinde paylaşıldı.

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Ayrıca, beIN Connect uygulamasından da canlı olarak maç yayını yapılacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe teknik heyeti ve Adana Demirspor cephesi maçtan önce kadro dağılımını oluşturuyor. Maçın muhtemel 11’leri şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Zajc, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Valencia

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Rassoul, Semih, Kaan, Svensson, Stambouli, Sinan, Lucas Castro, Metehan, Yunus Akgün, Assombalonga

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçının Hakem Kadrosu

Fenerbahçe Adana Demirspor maçında görev alacak hakemler, TFF’nin resmi internet adresinde paylaşıldı. İşte, maçın hakem kadrosu:

Halil Umut Meler (Hakem)

Volkan Ahmet Narinç (1. Yardımcı Hakem)

Esat Sancaktar (2. Yardımcı Hakem)

Kutluhan Bilgiç (Dördüncü Hakem)

Fenerbahçe’nin Eksikleri

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo dahil olmak üzere 4 eksik bulunuyor. Öte yandan, kaleci Altay Bayındır sakatlık sürecinden çıkarak takımla çalışmalara başladı. Adana Demirspor maçında da kalede olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin eksikleri şu şekilde:

Luiz Gustavo

Fatih Şanlıtürk

Arda Güler

Mergim Berisha

Adana Demirspor’un Eksikleri

Adana Demirspor’da takımın yıldızı Mario Balotelli’nin kritik İstanbul deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Vincenzo Montella’nın sakatlıklar ve milli takım gerekçesiyle Fenerbahçe maçında oynatamayacağı oyuncular şöyle:

Mario Balotelli

Simon Deli (Milli takımda)

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İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor’u yenen, arkasından kupada AFJET Afyonspor’a karşı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe’de hala teknik direktör belli değil! Jorge Jesus gelir mi, Joachim Löw ikna olacak mı derken sarı-lacivertli ekip 4. kez Zeki Murat Göle ile bir resmi maça çıkacak…

Galatasaray ve Beşiktaş ‘ta artan Covid-19 vakalarına nazaran Samandıra’ya kapanmanın faydasını gördüler ancak; rehabilitasyon süreci devam eden Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha dışında son anda 2 isim sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Miguel Crespo ve Nazım Sangare darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Savunmada “Kim & Szalai” bozulmayacak, hücumun en ilerisinde Enner Valencia izleyeceğiz. Büyük ihtimalle Valencia arkasında da “İrfan Can, Mesut Özil & Pelkas” üçlüsü oynayacak.

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Ligin ilk yarısının son 4 maçın 10 puan toplayan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ankaraspor’u 3-2 yenerek yoluna devam etmişti. Mavi Şimşekler’de Mario Balotelli koronavirüs karantinasında, Khadim Rassoul sakat, Simon Deli ise Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösteriyor. TD Vincenzo Montella’nın stoperde “Samet & Tayyip” ikilisiyle oynaması, sol bekte Kaan Kanak’ı kullanması bekleniyor. Balotelli’nin yokluğunda en ileride Britt Assombalonga görebiliriz. Arkasında “Yunus, Bjarnason & Vargas” forma giyebilir. David Akintola “yedek kuvvet” olacak. Orta sahanın yükünü Gökhan İnler ve Benjamin Stambouli çekecek. Gökhan İnler yerine Sinan Kurt da forma giyebilir.

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– Fenerbahçe’nin Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı 3 resmi maçın tamamı “2-3 GOL” aralığında tamamlandı.

– Adana Demirspor’un deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının 7’sinde “karşılıklı gol” izledik.

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