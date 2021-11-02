Fatih Terim’in maaşı ne kadar? Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıkladı

Fatih Terim’in maaşı ne kadar? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcıs Rezan Epözdemir açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim’in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM’İN MAAŞI NE KADAR?

Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon Euro’ya tekabül ettiğini söyledi.

Rezan Epözdemir, “Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5’lardaydı, yani 21 milyon TL’ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro’ya tekabül ediyor” dedi.