Fatih Terim: Yarı yolda bırakıldım

Galatasaray’da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

Fanatik gazetesi Fatih Terim’in oyuncularla vedalaştığı sırada sarfettiği sözlere yer verdi.

Gazetenin haberine göre Terim, “Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin” açıklamasını yaptı.

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