Fatih Terim’den tek değişiklik

Teknik direktör Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK’yı yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz’ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Rusya temsilcisi karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli’yi ilk 11’de sahada sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne yer aldı.

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA’ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaraylı taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı’nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Bu arada Nef Stadı’nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020’de, Gençlerbirliği’ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı’nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.