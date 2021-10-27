Fatih Terim Yeniden Galibiyet Serisi İstiyor

Süper Lig’in 10 haftasında Beşiktaş’a konuk olan ve bu karşılaşmayı 2-1 kaybeden Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, bu maçta oyuncularının yaptığı hatalarla alakalı bir uyarıda bulundu. 11. haftada Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Galatasaray’da Fatih Terim pas hataları konusunda oyuncularıyla özel olarak konuştu.

Spor Toto Süper Lig’deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş yenilgisiyle son bulan Galatasaray, yeniden bir seri yakalamayı amaçlıyor.

Sarı-kırmızılılar, pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını çıkışa geçme fırsatı olarak görüyor.

Terim’den uyarılar

Teknik direktör Fatih Terim, derbinin ardından oyuncuları ile yaptığı toplantıda pas ve savunma hatalarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını adam paylaşımı ve pozisyon alma konularında uyardı.

Terim, futbolcularından, geçiş oyununda pas hatalarını en aza indirmelerini ve daha çok sorumluluk almalarını da istedi.

Fatih Terim, takım kaptanları ile ayrıca görüştü. Fatih Terim’in, kaptanlardan genç futbolcuları motive etmelerini istediği öğrenildi.

Forvet değişiyor

Diğer yandan Galatasaray’da, Gaziantep Futbol Kulübü maçında forvet değişecek. Moskova deplasmanına 11’de başlayan, derbide de sonradan oyuna giren Mustafa Muhammed’in bu hafta maça yedek başlayacağı kaydedildi.

Teknik heyet, Beşiktaş maçında penaltı kaçıran Mısırlı futbolcudan maçın gidişatına göre yararlanmayı planlıyor.

Fatih Terim’in, pazar günü oynanacak mücadelede tercihini Halil Dervişoğlu’ndan yana kullanması bekleniyor.