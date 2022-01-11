Fatih Terim sonrası gelen hocalar Galatasaray’da ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray’daki dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Daha önceki üç dönemde Fatih Terim’in yerine gelenler ne yaptı? Detaylar…

Böylece, Fatih Terim’in Galatasaray’daki dördüncü dönemi bitmiş oldu.

İlk olarak 1996-2000 arasında Galatasaray’da göreve başlayan Fatih Terim’in ayrılığı sonrası göreve Rumen teknik adam Mircea Lucescu geldi. Terim, 2002’de Lucescu’nun ayrılmasından sonra bir kez daha Galatasaray’a döndü ve 2004’e kadar takımın başında kaldı. 2004 yılında ise Terim’den sonra Hagi göreve başladı.

Fatih Terim, 2011 yılında bir kez daha Galatasaray’ın başına gelirken, görevi Hagi’den devraldı. 2013’te görevden ayrılan Terim’in yerine ise İtalyan teknik adam Mancini geldi.

Terim’in dördüncü dönemi ise Igor Tudor’dan sonra başladı. Ocak 2022’de yaşanan dördüncü ayrılık sonrası ise Galatasaray’ın başına Domenec Torrent geçmeye hazırlanıyor.

Peki Galatasaray’da Fatih Terim’in bundan önceki üç ayrılığından sonra gelen hocalar nasıl bir performans sergiledi? İşte cevabı…